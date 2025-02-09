Если сами не поверите в собственные силы, то вместо вас этого не сделает больше никто, пишет LifeStyle24.

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Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 февраля для Овнов

Сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Избегайте сплетен и займитесь решением насущных проблем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 февраля для Тельцов

Составьте список дел о которых все время забываете и попробуйте выполнить их в течение следующей недели. Новые задачи могут подождать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 февраля для Близнецов

Чтобы избежать краха, продумайте свой каждый следующий шаг. При необходимости сможете быстро подстроиться под изменения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 февраля для Раков

Амурные дела у Раков будут идти на самом высоком уровне. На вечер можно запланировать прогулку с особенным человеком, который уже давно не скрывает своих чувств.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 9 февраля для Львов

Используйте сегодняшний день для налаживания знакомств и установления дружеских связей. Хорошее времяпрепровождение – гарантировано.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 9 февраля для Дев

У Дев будет хорошая возможность изменить свой имидж. Можно записаться к парикмахеру и обновить гардероб. Других дел на этот день лучше не планировать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 февраля для Весов

Сегодня Весы могут заложить первый кирпичик для начала важных изменений в жизни. Даже маленькие шаги совсем скоро покажут хороший результат.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 февраля для Скорпионов

Скорпионам следует больше прислушиваться к себе. Возможно, пришло время заняться самообразованием, чтобы открыть новые интересы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 февраля для Стрельцов

Стрельцы уже давно не говорили комплиментов своим родным. Пришло время это исправлять, ведь когда-то будете сожалеть, что не успели так много сказать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 февраля для Козерогов

Уделите больше времени на устройство личной жизни. А обязанности перед другими отодвиньте на второй план.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 февраля для Водолеев

Осмотрительность лишней не будет, ведь домашние хлопоты заберут на себя немало сосредоточенности и внимания. Если прислушаетесь к совету, то избежите лишних проблем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 февраля для Рыб

Если не будете брать на себя лишних обязательств, то сможете избежать ошибок. Не бойтесь отказываться от непосильного труда.