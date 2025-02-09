Если сами не поверите в собственные силы, то вместо вас этого не сделает больше никто, пишет LifeStyle24.
Может заинтересовать Завязали хорошие отношения: какие знаки зодиака хорошо справляются с одиночеством
Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 февраля для Овнов
Сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Избегайте сплетен и займитесь решением насущных проблем.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 февраля для Тельцов
Составьте список дел о которых все время забываете и попробуйте выполнить их в течение следующей недели. Новые задачи могут подождать.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 февраля для Близнецов
Чтобы избежать краха, продумайте свой каждый следующий шаг. При необходимости сможете быстро подстроиться под изменения.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 февраля для Раков
Амурные дела у Раков будут идти на самом высоком уровне. На вечер можно запланировать прогулку с особенным человеком, который уже давно не скрывает своих чувств.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 9 февраля для Львов
Используйте сегодняшний день для налаживания знакомств и установления дружеских связей. Хорошее времяпрепровождение – гарантировано.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 9 февраля для Дев
У Дев будет хорошая возможность изменить свой имидж. Можно записаться к парикмахеру и обновить гардероб. Других дел на этот день лучше не планировать.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 февраля для Весов
Сегодня Весы могут заложить первый кирпичик для начала важных изменений в жизни. Даже маленькие шаги совсем скоро покажут хороший результат.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 февраля для Скорпионов
Скорпионам следует больше прислушиваться к себе. Возможно, пришло время заняться самообразованием, чтобы открыть новые интересы.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 февраля для Стрельцов
Стрельцы уже давно не говорили комплиментов своим родным. Пришло время это исправлять, ведь когда-то будете сожалеть, что не успели так много сказать.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 февраля для Козерогов
Уделите больше времени на устройство личной жизни. А обязанности перед другими отодвиньте на второй план.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 февраля для Водолеев
Осмотрительность лишней не будет, ведь домашние хлопоты заберут на себя немало сосредоточенности и внимания. Если прислушаетесь к совету, то избежите лишних проблем.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 февраля для Рыб
Если не будете брать на себя лишних обязательств, то сможете избежать ошибок. Не бойтесь отказываться от непосильного труда.