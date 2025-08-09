Нарешті настали довгоочікувані вихідні, тож час дізнатися, що приготували зірки. Кажуть, що декому треба бути готовим до непередбачуваного дня.

Детальний гороскоп на суботу для всіх знаків зодіаку читайте у традиційному щоденному прогнозі на LifeStyle 24.

Актуально У цих 2 знаків зодіаку в серпні здійсниться мрія: чи є ви у списку

Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 серпня для Овнів

Астрологи попереджають, що сьогодні Овни не зможуть сповна задовольнити свої потреби. Ймовірно, вам доведеться звернутися за допомогою до рідної або ж зовсім незнайомої людини.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 серпня для Тельців

Тельцям цієї суботи надійде цікава пропозиція, від якої вони не зможуть відмовитися. Однак не піддавайтеся емоціям, добре все обдумайте і зважте всі ризики.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 серпня для Близнюків

Близнюкам сьогодні доведеться попрощатися з дорогою серцю людиною. Можливо, ви нарешті наважитесь завершити нездорові стосунки, які давно не приносять вам задоволення.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 серпня для Раків

Раки сьогодні нарешті побачать свого потенційного партнера таким, яким він є насправді. Цей вечір змінить ваше життя.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 серпня для Левів

Хоч робочий тиждень закінчився, та завдання не покидають Левів. Ви хочете наздогнати всі дедлайни, але забуваєте про відпочинок. Сповільніться і проведіть цей вечір в тиші, наодинці з собою.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 серпня для Дів

Діви сьогодні зрозуміють, що насправді набагато сильніші, ніж думали. Зовсім скоро ваше життя кардинально зміниться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 серпня для Терезів

Від ранку Терези будуть налаштовані на позитив. Ця субота буде легкою та приємною для вас. Щоб максимально насолодитися вихідним, проведіть його в колі сім'ї.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 серпня для Скорпіонів

Скорпіони сьогодні плануватимуть план дій на осінь. Це ідеальний день для того, щоб розібратися зі своїми думками, побути в тиші й зрозуміти, чого хочете досягнути в найближчі кілька місяців.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 серпня для Стрільців

Стрільцям сьогодні буде необхідна цінна порада, яку зможете отримати від людини, яку поважаєте. Однак не поспішайте з рішеннями та все одно добре обдумайте отриману інформацію.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 серпня для Козорогів

Козороги в цю суботу проявлятимуть шалену ініціативність у стосунках. Не вагайтеся, відкиньте всі сумніви та скажіть партнеру все те, що давно хотіли.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 серпня для Водоліїв

Сьогодні Водолії нарешті відпочинуть від всіх справ. Щоб ніхто не заважав вам, відкладіть гаджети та насолодіться часом, проведеним наодинці з собою.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 серпня для Риб

Риби сьогодні мають високі шанси зустріти людину з минулого. Ця зустріч буде не дуже приємна, однак не дозволяйте їй негативно вплинути на вас.