Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа для Овнов

Астрологи предупреждают, что сегодня Овны не смогут сполна удовлетворить свои потребности. Вероятно, вам придется обратиться за помощью к родному или же совсем незнакомому человеку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 августа для Тельцов

Тельцам в эту субботу поступит интересное предложение, от которого они не смогут отказаться. Однако не поддавайтесь эмоциям, хорошо все обдумайте и взвесьте все риски.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 августа для Близнецов

Близнецам сегодня придется попрощаться с дорогим сердцу человеком. Возможно, вы наконец-то решитесь завершить нездоровые отношения, которые давно не приносят вам удовольствия.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 августа для Раков

Раки сегодня наконец-то увидят своего потенциального партнера таким, каким он есть на самом деле. Этот вечер изменит вашу жизнь.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 9 августа для Львов

Хотя рабочая неделя закончилась, и задачи не покидают Львов. Вы хотите догнать все дедлайны, но забываете об отдыхе. Замедлитесь и проведите этот вечер в тишине, наедине с собой.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 9 августа для Дев

Девы сегодня поймут, что на самом деле намного сильнее, чем думали. Совсем скоро ваша жизнь кардинально изменится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 августа для Весов

С утра Весы будут настроены на позитив. Эта суббота будет легкой и приятной для вас. Чтобы максимально насладиться выходным, проведите его в кругу семьи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 августа для Скорпионов

Скорпионы сегодня будут планировать план действий на осень. Это идеальный день для того, чтобы разобраться со своими мыслями, побыть в тишине и понять, чего хотите достичь в ближайшие несколько месяцев.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 августа для Стрельцов

Стрельцам сегодня будет необходим ценный совет, который сможете получить от человека, которого уважаете. Однако не спешите с решениями и все равно хорошо обдумайте полученную информацию.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 августа для Козерогов

Козероги в эту субботу будут проявлять бешеную инициативность в отношениях. Не сомневайтесь, отбросьте все сомнения и скажите партнеру все то, что давно хотели.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 августа для Водолеев

Сегодня Водолеи наконец-то отдохнут от всех дел. Чтобы никто не мешал вам, отложите гаджеты и насладитесь временем, проведенным наедине с собой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 августа для Рыб

Рыбы сегодня имеют высокие шансы встретить человека из прошлого. Эта встреча будет не очень приятная, однако не позволяйте ей негативно повлиять на вас.