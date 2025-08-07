Астрологи отмечают, что уже совсем скоро самые заветные желания исполнятся у Львов и Дев, пишет LifeStyle 24.

У кого в августе сбудется мечта?

Лев

Целеустремленность и настойчивость Львов в августе даст свои плоды. Наконец сбудется то, о чем вы давно мечтали. Это может быть связано с личными отношениями, карьерными достижениями или же началом нового дела в жизни. Не бойтесь мечтать и действовать. Вероятно, вам придется пойти на риск, но вы точно об этом не будете жалеть.

Гороскоп для Львов

Дева

Невероятно приятным август будет и для людей, которые рождены под знаком Девы. Звезды предсказывают, что исполнятся ваши желания, связанные с путешествиями, саморазвитием, а также достижениями в карьере. Совсем скоро ваша жизнь изменится к лучшему.

Гороскоп для Девы