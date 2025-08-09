Детальный гороскоп на субботу для всех знаков зодиака читайте в традиционном ежедневном прогнозе на LifeStyle 24.
Актуально У этих 2 знаков зодиака в августе сбудется мечта: есть ли вы в списке
Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 августа для Овнов
Астрологи предупреждают, что сегодня Овны не смогут сполна удовлетворить свои потребности. Вероятно, вам придется обратиться за помощью к родному или же совсем незнакомому человеку.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 августа для Тельцов
Тельцам в эту субботу поступит интересное предложение, от которого они не смогут отказаться. Однако не поддавайтесь эмоциям, хорошо все обдумайте и взвесьте все риски.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 августа для Близнецов
Близнецам сегодня придется попрощаться с дорогим сердцу человеком. Возможно, вы наконец-то решитесь завершить нездоровые отношения, которые давно не приносят вам удовольствия.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 августа для Раков
Раки сегодня наконец-то увидят своего потенциального партнера таким, каким он есть на самом деле. Этот вечер изменит вашу жизнь.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 9 августа для Львов
Хотя рабочая неделя закончилась, и задачи не покидают Львов. Вы хотите догнать все дедлайны, но забываете об отдыхе. Замедлитесь и проведите этот вечер в тишине, наедине с собой.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 9 августа для Дев
Девы сегодня поймут, что на самом деле намного сильнее, чем думали. Совсем скоро ваша жизнь кардинально изменится.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 августа для Весов
С утра Весы будут настроены на позитив. Эта суббота будет легкой и приятной для вас. Чтобы максимально насладиться выходным, проведите его в кругу семьи.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 августа для Скорпионов
Скорпионы сегодня будут планировать план действий на осень. Это идеальный день для того, чтобы разобраться со своими мыслями, побыть в тишине и понять, чего хотите достичь в ближайшие несколько месяцев.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 августа для Стрельцов
Стрельцам сегодня будет необходим ценный совет, который сможете получить от человека, которого уважаете. Однако не спешите с решениями и все равно хорошо обдумайте полученную информацию.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 августа для Козерогов
Козероги в эту субботу будут проявлять бешеную инициативность в отношениях. Не сомневайтесь, отбросьте все сомнения и скажите партнеру все то, что давно хотели.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 августа для Водолеев
Сегодня Водолеи наконец-то отдохнут от всех дел. Чтобы никто не мешал вам, отложите гаджеты и насладитесь временем, проведенным наедине с собой.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 августа для Рыб
Рыбы сегодня имеют высокие шансы встретить человека из прошлого. Эта встреча будет не очень приятная, однако не позволяйте ей негативно повлиять на вас.