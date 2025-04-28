3 знаки зодіаку, для яких травень буде нелегким

Комусь у травні треба готуватись до чергових життєвих випробувань. Однак складний період триватиме не довго, якщо знайти правильний підхід.

Лев, Терези та Риби, хоч травень і може видатись складним, але кризи часто стають поштовхом до росту, пише LifeStyle24.

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Лев

Леви тримають виклики на роботі або у стосунках із близькими людьми. Можливе відчуття, що докладені зусилля не приносять відповідного результату. Це стане причиною розчарування та втрати мотивації. В останній весняний місяць варто навчитись просити допомогу та не тиснути на себе надмірно.

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Терези

Терезам прогнозують внутрішні конфлікти, переосмислення життєвих цінностей і несподівані зміни в особистих стосунках. Краще уникати імпульсивних рішень і конфліктів – особливо у другій половині місяця.

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Риби

Рибам буде дуже непросто впоратись з навантаженням: і професійним, і емоційним. Усе йтиме не за планом, що посилить емоцію гніву. Астрологи рекомендують бути гнучкішими, уникати жорстоких суджень і дозволити собі трохи більше часу на відпочинок.

Гороскоп для Риб

Кінець квітня уже на носі, тому для когось він обіцяє бути успішним.