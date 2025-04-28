Якщо чогось боїтесь, то найкращий вихід із такої ситуації – подивитись своєму страху прямо у вічі, пише LifeStyle24.

Важливо Не пропустіть: 3 знаки зодіаку, для яких кінець квітня стане успішним

Гороскоп на 28 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 квітня для Овнів

Несподівана новина до Овнів надійде від людини, з якою давно не спілкувались. Астрологи рекомендують домовитись про зустріч, адже вона піде на користь обом.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 квітня для Тельців

Сьогодні перед Тельцями відкриється чимало цікавих перспектив. Вони будуть цінним досвідом на майбутнє.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 квітня для Близнюків

Використайте всі свої можливості, щоб виконати поставлені завдання. Крім того, сьогодні саме той день, коли треба зробити вирішальний крок у житті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 квітня для Раків

На сьогодні можете сміливо планувати ділові зустрічі, переговори чи підписання важливих документів. А от в особистому житті не варто поспішати з висновками.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 28 квітня для Левів

З обережністю ставтесь до порад від людей, адже у їхніх словах не буде щирості. Вечір проведіть у родинному колі за відвертими розмовами.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 28 квітня для Дів

Внутрішній голос підкаже у якому напрямку варто рухатись. Якщо відчуєте, що не бажаєте виконувати чиїсь вказівки, то заявіть про це.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 квітня для Терезів

Не звертайте увагу на маленькі непорозуміння. Краще уникайте конфліктних ситуацій, адже доброго результату з них не буде.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 квітня для Скорпіонів

Скорпіони відчуватимуть себе "розбитими". У них не буде жодного бажання щось робити, тому астрологи рекомендують просто відпочити й не перейматись тим, що даремно витрачаєте час.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 квітня для Стрільців

До усього нового ставтесь з обережністю. Не рекомендовано підписувати будь-які папери, адже можете впустити важливі деталі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 квітня для Козорогів

Робіть сьогодні те, що вам цікаво. Якщо щось приносить дискомфорт, то краще відмовтесь від цього.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 квітня для Водоліїв

На Водоліїв чекає несподівана поїздка до родичів. Про робочі справи краще забути до завтрашнього дня.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 квітня для Риб

Рибам надійде пропозиція щодо далекої подорожі за кордон. Варто ретельно зважити всі "за" та "проти", адже поїздка буде тривалою.

На жаль, комусь в останній весняний місяць розіб'ють серденько. Однак це точно не кінець особистого щастя.