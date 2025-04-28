Если чего-то боитесь, то лучший выход из такой ситуации – посмотреть своему страху прямо в глаза, пишет LifeStyle24.

Важно Не пропустите: 3 знака зодиака, для которых конец апреля станет успешным

Гороскоп на 28 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 апреля для Овнов

Неожиданная новость к Овнам поступит от человека, с которым давно не общались. Астрологи рекомендуют договориться о встрече, ведь она пойдет на пользу обоим.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 апреля для Тельцов

Сегодня перед Тельцами откроется немало интересных перспектив. Они будут ценным опытом на будущее.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 апреля для Близнецов

Используйте все свои возможности, чтобы выполнить поставленные задачи. Кроме того, сегодня именно тот день, когда надо сделать решающий шаг в жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 апреля для Раков

На сегодня можете смело планировать деловые встречи, переговоры или подписания важных документов. А вот в личной жизни не стоит спешить с выводами.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 28 апреля для Львов

С осторожностью относитесь к советам от людей, ведь в их словах не будет искренности. Вечер проведите в семейном кругу за откровенными разговорами.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 28 апреля для Дев

Внутренний голос подскажет в каком направлении стоит двигаться. Если почувствуете, что не желаете выполнять чьи-то указания, то заявите об этом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 апреля для Весов

Не обращайте внимание на маленькие недоразумения. Лучше избегайте конфликтных ситуаций, ведь хорошего результата из них не будет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 апреля для Скорпионов

Скорпионы будут чувствовать себя "разбитыми". У них не будет никакого желания что-то делать, поэтому астрологи рекомендуют просто отдохнуть и не переживать о том, что зря тратите время.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 апреля для Стрельцов

Ко всему новому относитесь с осторожностью. Не рекомендуется подписывать какие-либо бумаги, ведь можете упустить важные детали.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 апреля для Козерогов

Делайте сегодня то, что вам интересно. Если что-то приносит дискомфорт, то лучше откажитесь от этого.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 апреля для Водолеев

Водолеев ждет неожиданная поездка к родственникам. О рабочих делах лучше забыть до завтрашнего дня.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 апреля для Рыб

Рыбам поступит предложение о дальнем путешествии за границу. Стоит тщательно взвесить все "за" и "против", ведь поездка будет длительной.

К сожалению, кому-то в последний весенний месяц разобьют сердце. Однако это точно не конец личного счастья.