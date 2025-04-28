Если чего-то боитесь, то лучший выход из такой ситуации – посмотреть своему страху прямо в глаза, пишет LifeStyle24.
Важно Не пропустите: 3 знака зодиака, для которых конец апреля станет успешным
Гороскоп на 28 апреля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 28 апреля для Овнов
Неожиданная новость к Овнам поступит от человека, с которым давно не общались. Астрологи рекомендуют договориться о встрече, ведь она пойдет на пользу обоим.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 апреля для Тельцов
Сегодня перед Тельцами откроется немало интересных перспектив. Они будут ценным опытом на будущее.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 апреля для Близнецов
Используйте все свои возможности, чтобы выполнить поставленные задачи. Кроме того, сегодня именно тот день, когда надо сделать решающий шаг в жизни.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 апреля для Раков
На сегодня можете смело планировать деловые встречи, переговоры или подписания важных документов. А вот в личной жизни не стоит спешить с выводами.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 28 апреля для Львов
С осторожностью относитесь к советам от людей, ведь в их словах не будет искренности. Вечер проведите в семейном кругу за откровенными разговорами.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 28 апреля для Дев
Внутренний голос подскажет в каком направлении стоит двигаться. Если почувствуете, что не желаете выполнять чьи-то указания, то заявите об этом.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 апреля для Весов
Не обращайте внимание на маленькие недоразумения. Лучше избегайте конфликтных ситуаций, ведь хорошего результата из них не будет.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 апреля для Скорпионов
Скорпионы будут чувствовать себя "разбитыми". У них не будет никакого желания что-то делать, поэтому астрологи рекомендуют просто отдохнуть и не переживать о том, что зря тратите время.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 апреля для Стрельцов
Ко всему новому относитесь с осторожностью. Не рекомендуется подписывать какие-либо бумаги, ведь можете упустить важные детали.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 апреля для Козерогов
Делайте сегодня то, что вам интересно. Если что-то приносит дискомфорт, то лучше откажитесь от этого.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 апреля для Водолеев
Водолеев ждет неожиданная поездка к родственникам. О рабочих делах лучше забыть до завтрашнего дня.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 апреля для Рыб
Рыбам поступит предложение о дальнем путешествии за границу. Стоит тщательно взвесить все "за" и "против", ведь поездка будет длительной.
К сожалению, кому-то в последний весенний месяц разобьют сердце. Однако это точно не конец личного счастья.