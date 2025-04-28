Лев, Весы и Рыбы, хоть май и может показаться сложным, но кризисы часто становятся толчком к росту, пишет LifeStyle24.

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Лев

Львы держат вызовы на работе или в отношениях с близкими людьми. Возможно ощущение, что приложенные усилия не приносят соответствующего результата. Это станет причиной разочарования и потери мотивации. В последний весенний месяц стоит научиться просить помощи и не давить на себя чрезмерно.

Гороскоп для Львов

Весы

Весам прогнозируют внутренние конфликты, переосмысление жизненных ценностей и неожиданные изменения в личных отношениях. Лучше избегать импульсивных решений и конфликтов – особенно во второй половине месяца.

Гороскоп для Весов

Рыбы

Рыбам будет очень непросто справиться с нагрузкой: и профессиональной, и эмоциональной. Все будет идти не по плану, что усилит эмоцию гнева. Астрологи рекомендуют быть гибче, избегать жестоких суждений и позволить себе немного больше времени на отдых.

Гороскоп для Рыб

Конец апреля уже на носу, поэтому для кого-то он обещает быть успешным.