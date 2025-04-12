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lifestyle 24 Гороскоп Період перетворень: 3 знаки зодіаку, яким навесні 2025 варто наважитися на зміни
12 квітня, 10:01
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Період перетворень: 3 знаки зодіаку, яким навесні 2025 варто наважитися на зміни

Квітослава Туз

Астрологи кажуть, що для деяких знаків зодіаку весна 2025 стане переломним моментом. Якщо вони ризикнуть, то виграють усе.

Овен, Телець і Риби, зміни не страшні – страшно залишитись там, де більше немає росту, пише LifeStyle24.

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Овен

Сумніви, відповідальність, страх – це ті речі, які заважали Овнам рухатись вперед. Однак ця весна дає шанс почати все з чистої сторінки: у коханні, у роботі, у ставленні до самих себе. Перший крок до змін буде найважчим, але точно виправданим.

Гороскоп для Овнів

Телець

Тельці упродовж тривалого часу накопичували страх, біль та переживання. Весна 2025 – це ідеальний момент для того, щоб звільнити себе від токсичних зв'язків, від старих сценаріїв і від страху втрати. Зміни лякатимуть, але з першими кроками відчується полегшення.

Гороскоп для Тельців

Риби

Серце Риб прагне чогось нового та яскравого. Зміна місця проживання, новий проєкт, несподіване кохання чи крутий поворот у кар'єрі – все це десь поруч, треба зробити тільки крок. Пам'ятайте, що свобода починається там, де закінчується щось звичне.

Гороскоп для Риб

Весняний гороскоп комусь обіцяє несподівану пригоду. Доведеться зірватись з місця та вирушити у мандри.