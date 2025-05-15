Можете бути у списку: 2 знаки зодіаку, яких вважають найгіршими друзями

Дружба – це завжди про довіру, взаєморозуміння та підтримку. Однак деяким знакам зодіаку притаманний такий характер, через який їм складно будувати глибокі та близькі стосунки.

Овен і Скорпіон, з вами важко дружити, адже для інших це перетворюється не на здорові товариські стосунки, а на справжнє випробування, пише Lifestyle24.

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Овен

Оскільки Овни дуже запальні, то вони завжди йдуть напролом. Цей знак зодіаку не любить обмежень, дуже швидко може втомитись від "емоційного контакту", а також не думає про те, як це сприйме інша людина. Через це дружба з Овнами може здаватись різкою, нетерпливою та егоїстичною. Вони майже ніколи не можуть зупинитись, щоб вислухати чи підтримати інших.

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Скорпіон

Усім відомо, що Скорпіони – закриті, глибокі та емоційні. Вони довго придивляються до людей, а у коло свого спілкування впускають лиш тих, хто заслужив їхню довіру. Дружба з цим знаком зодіаку може бути надто вимогливою, адже він очікує від інших рівноцінної відданості.

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Однак не все так погано, адже є ті, хто можуть стати справжніми товаришами на все життя.