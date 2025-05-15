Овен и Скорпион, с вами трудно дружить, ведь для других это превращается не на здоровые товарищеские отношения, а на настоящее испытание, пишет Lifestyle24.

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Овен

Поскольку Овны очень вспыльчивые, то они всегда идут напролом. Этот знак зодиака не любит ограничений, очень быстро может устать от "эмоционального контакта", а также не думает о том, как это воспримет другой человек. Поэтому дружба с Овнами может казаться резкой, нетерпеливой и эгоистичной. Они почти никогда не могут остановиться, чтобы выслушать или поддержать других.

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Скорпион

Всем известно, что Скорпионы – закрытые, глубокие и эмоциональные. Они долго присматриваются к людям, а в круг своего общения впускают лишь тех, кто заслужил их доверие. Дружба с этим знаком зодиака может быть слишком требовательной, ведь он ожидает от других равноценной преданности.

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Однако не все так плохо, ведь есть те, кто могут стать настоящими товарищами на всю жизнь.