2 знаки зодіаку, які не довіряють людям – що про це відомо

Довіра – це те, що не кожен знак зодіаку може дарувати іншим. Найчастіше вони ставлять захист вище відкритості, і не дарма, адже їхній досвід та інтуїція рідко підводять.

Скорпіон і Козоріг, ваше вміння тримати дистанцію та ретельно відбирати людей у своє коло спілкування – не слабкість, а сила, пише LifeStyle24.

До слова Сльози литимуться рікою: 3 знаки зодіаку, які цього місяця багато плакатимуть

Скорпіон

Скорпіони – справжні майстри емоційної броні. Вони можуть бути пристрасними, вірними та глибокими, але довіритись комусь – справжній виклик. Цей знак зодіаку звик тримати все під контролем, тому відкритість для нього – це уразливість, якої намагається уникнути. Лише після численних "перевірок" Скорпіони впускають когось у свій внутрішній світ.

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Козороги практичні та обережні. Вони не схильні довіряти словам – лише справам. Для цього знака потрібно багато часу, щоб повірити людині. Козороги не показують справжніх емоцій навіть друзям, бо вважають, що довіра – це привілей, який потрібно заслужити. А ще цей знак довго пам'ятає образи й дуже болісно переживає зраду.

Гороскоп для Козорогів

Для когось спорт – не про здоровий спосіб життя, а про виснаження і втому. Ці знаки зодіаку ніколи його не полюблять.