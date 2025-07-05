Рак, Діва та Риби, сльози – це не слабкість, а очищення душі. Іноді потрібно добре поплакати, щоб зробити крок уперед, пише LifeStyle24.

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Рак

Чуттєвий та ніжний Рак цього місяця може стати ще емоційнішим. У липні особливо гостро проявиться їхня вразливість – будь-яке необережне слово або несправедливість можуть вразити до сліз. До того ж минуле почне давати про себе знати, повертаючи у пам'ять болючі спогади.

Гороскоп для Раків

Діва

Хоч Діви здаються стриманими, у липні вони можуть "зламатись" емоційно. Накопичена втома, незадоволення собою чи близькими – усе це може забрати землю з-під ніг. Їм важливо дозволити собі проявити емоції та не соромитись сліз.

Гороскоп для Дів

Риби

Цього місяця чутливість Риб підвищиться і вони "вбиратимуть" у себе біль навколо. Деякі представники можуть плакати через фільм, новину або навіть під час приємної події – сльози радості теж будуть.

Гороскоп для Риб

А ще у липні хтось почне життя з нової сторінки. Буде цікаво та пізнавально.