Овен, Лев і Козоріг, попри весь негатив варто пам'ятати, що навіть егоїзм може бути захистом або рисою лідера, пише LifeStyle24.

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Овен

Овни діють імпульсивно, часто керуються власними інтересами й не завжди зважають на інших. Вони рідко чекають, коли хтось щось вирішить – просто роблять по-своєму. Їхній егоїзм проявляється у бажанні бути першими у всьому, навіть якщо це комусь завдає дискомфорту.

Гороскоп для Овнів

Лев

Леви часто не просто у центрі уваги – вони потребують цього як ковток свіжого повітря. Їхнє "я" може затьмарити всіх навколо. Вони щиро вірять, що знають краще, що заслуговують на найкраще і що світ повинен відповідати їхнім очікуванням. Леви не завжди усвідомлюють свою егоцентричність, бо вважають, що просто випромінюють впевненість.

Гороскоп для Левів

Козоріг

Козороги не завжди егоїсти у класичному розумінні. Але якщо справа стосується цілей, вони легко можуть відкласти емоції інших убік. Цей знак зодіаку обирає успіх і стабільність, навіть якщо доведеться пожертвувати почуттями близьких. Їхній егоїзм – холодний, раціональний і добре спланований.

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