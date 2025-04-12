Зірки попереджають: ці знаки зодіаку – чемпіони з драм і образ

Згідно з астрологічними тенденціями, деякі знаки зодіаку час від часу проявляють такі риси, які інші можуть сприймати як токсичні. Це своєрідний дзвіночок, що варто працювати над собою.

Телець, Рак, Лев, Діва та Скорпіон, надмірний контроль, емоційний тиск, маніпуляції, образи та жорстка критика – це не про турботу, пише LifeStyle24.

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Телець

Тельці доволі рідко відкрито конфліктують, але їхня токсичність проявляється через впертість, пасивну агресію й небажання йти на компроміс. І навіть якщо все розвалюватиметься, вони відмовлятимуться бачити очевидне.

Гороскоп для Тельців

Рак

Раки є милими та емоційними. Однак за потреби вони можуть перетворитись на справжніх майстрів емоційної маніпуляції. Цей знак зодіаку мовчки ображається, очікує, що партнер чи друг самостійно здогадається, чим завинив, а також грає роль жертви, щоб викликати почуття провини в іншої людини.

Гороскоп для Раків

Лев

Его Левів може бути джерелом токсичних проявів. Якщо щось загрожує так званій їхній "короні на голові", то вони починають драматизувати, принижувати та знецінювати інших. У парі з цим знаком зодіаку можна почуватись не партнером, а фанатом у залі, який мусить аплодувати кожному його кроку.

Гороскоп для Левів

Діва

Постійна критика та перфекціонізм – візитівка Дів. Вони важко приймають недоліки як свої, так і чужі, тому поруч із ними можна відчути тиск щодо того, що варто бути кращими. Також цей знак зодіаку віддає більше переваги критиці чужих помилок, ніж своїх.

Гороскоп для Дів

Скорпіон

Скорпіони можуть роками тримати образу, не пробачати, ревнувати та контролювати навіть чужі почуття. Вони можуть словами дуже глибоко образити людину, і при тому не визнавати власної провини.

Гороскоп для Скорпіонів

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