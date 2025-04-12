Телец, Рак, Лев, Дева и Скорпион, чрезмерный контроль, эмоциональное давление, манипуляции, обиды и жесткая критика – это не о заботе, пишет LifeStyle24.

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Телец

Тельцы довольно редко открыто конфликтуют, но их токсичность проявляется через упрямство, пассивную агрессию и нежелание идти на компромисс. И даже если все будет разваливаться, они будут отказываться видеть очевидное.

Гороскоп для Тельцов

Рак

Раки являются милыми и эмоциональными. Однако при необходимости они могут превратиться в настоящих мастеров эмоциональной манипуляции. Этот знак зодиака молча обижается, ожидает, что партнер или друг самостоятельно догадается, чем провинился, а также играет роль жертвы, чтобы вызвать чувство вины у другого человека.

Гороскоп для Раков

Лев

Эго Львов может быть источником токсичных проявлений. Если что-то угрожает так называемой их "короне на голове", то они начинают драматизировать, унижать и обесценивать других. В паре с этим знаком зодиака можно чувствовать себя не партнером, а фанатом в зале, который должен аплодировать каждому его шагу.

Гороскоп для Львов

Дева

Постоянная критика и перфекционизм – визитная карточка Дев. Они трудно принимают недостатки как свои, так и чужие, поэтому рядом с ними можно почувствовать давление относительно того, что стоит быть лучше. Также этот знак зодиака отдает больше предпочтения критике чужих ошибок, чем своих.

Гороскоп для Дев

Скорпион

Скорпионы могут годами держать обиду, не прощать, ревновать и контролировать даже чужие чувства. Они могут словами очень глубоко обидеть человека, и при этом не признавать собственной вины.

Гороскоп для Скорпионов

Весенний период летит со скоростью света, поэтому надо еще многое успеть, чтобы улучшить себе жизнь.