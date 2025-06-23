Можете впізнати себе: 3 знаки зодіаку, які постійно тривожаться

Астрологи назвали ті знаки зодіаку, які найбільш схильні до тривожних думок, сумнівів і напруги. Вони переживають навіть тоді, коли все добре.

Рак, Діва і Риби, вас називають найбільшими тривожниками серед інших, адже цьому стану сприяють високий рівень чутливості та надмірна емоційність, пише LifeStyle24.

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Рак

Надзвичайно емоційний знак, який глибоко прив'язується до людей і подій. Раки тривожаться за рідних, стосунки та майбутнє, адже бояться втратити відчуття безпеки та тепла. Крім того, цей знак зодіаку часто живе у спогадах або у страху, що все хороше скоро закінчиться.

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Діва

Діви тривожаться через все: роботу, здоров'я, чужі емоції тощо. У їхніх головах живе внутрішній критик, який постійно щось бурмоче. Навіть дрібниця здатна вибити цей знак зодіаку з колії, адже, на його думку, все завжди має бути правильно.

Гороскоп для Дів

Риби

Риби живуть у світі емоцій і фантазій. Вони дуже чутливі до настрою інших, і часто переймають чужу тривогу. Навіть якщо нічого страшного не відбувається, вони можуть вигадати собі проблему, яку потім обдумуватимуть годинами.

Гороскоп для Риб

Мрії про відпустку мають ставати реальними. Астрологи кажуть, що настав час для дій.