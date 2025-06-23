Рак, Дева и Рыбы, вас называют самыми большими тревожниками среди других, ведь этому состоянию способствуют высокий уровень чувствительности и чрезмерная эмоциональность, пишет LifeStyle24.

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Рак

Очень эмоциональный знак, который глубоко привязывается к людям и событиям. Раки тревожатся за родных, отношения и будущее, ведь боятся потерять ощущение безопасности и тепла. Кроме того, этот знак зодиака часто живет в воспоминаниях или в страхе, что все хорошее скоро закончится.

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Дева

Девы тревожатся из-за всего: работы, здоровья, чужих эмоций и тому подобное. В их головах живет внутренний критик, который постоянно что-то бормочет. Даже мелочь способна выбить этот знак зодиака из колеи, ведь, по его мнению, все всегда должно быть правильно.

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Рыбы

Рыбы живут в мире эмоций и фантазий. Они очень чувствительны к настроению других, и часто перенимают чужую тревогу. Даже если ничего страшного не происходит, они могут придумать себе проблему, которую потом будут обдумывать часами.

Гороскоп для Рыб

Мечты об отпуске должны становиться реальными. Астрологи говорят, что пришло время для действий.