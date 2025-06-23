Овнів можна полюбити за щирість, динаміку та лідерські якості, але з ними нелегко, якщо інші не зможуть терпіти емоційні вибухи. Цьому знаку зодіаку краще дати простір бути собою, пише LifeStyle24.

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Найкращі риси Овнів

Сміливість. Цей знак не боїться діяти, навіть якщо інші вагаються.

Рішучість. Якщо Овен щось вирішив – його ніхто не зупинить. Він досягає мети швидко та наполегливо.

Енергійність. Їхня життєва сила заряджає інших.

Чесність. Вони говорять прямо, уникаючи завуальованих фраз.

Вірність. Якщо Овен когось полюбив – то боротиметься за цю людину до кінця.

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Найгірші риси Овнів

Імпульсивність. Спочатку зробить – потім подумає. Через це Овни часто шкодують про сказане або зроблене.

Запальність. У гніві – як вогонь. Може вибухнути навіть через дрібницю.

Нетерплячість. Не терпить повільності ні в людях, ні в подіях.

Егоїзм. Буває настільки зосереджений на собі, що не помічає потреб інших.

Схильність до конфліктів. Не вміє промовчати, коли щось не так.

Якщо хочете дізнатись, чи входить Овен до списку тих, кого називають найхитрішими, то астрологи вже дали відповідь у гороскопі.