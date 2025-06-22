Близнюки, Скорпіон і Козоріг, у кожного з вас свій стиль: емоційна проникливість, інтелектуальна гнучкість або холодна стратегія, пише LifeStyle24.

До слова Літо, море та пісок: 2 знаки зодіаку, які мріють про відпустку

Близнюки

Головна зброя Близнюків – слово. Вони настільки майстерно маніпулюють інформацією, що можуть переконати кого завгодно у чому завгодно. Їхня хитрість часто виглядає як чарівність, але за усмішкою ховається надзвичайно гнучкий розум. Близнюки вміють швидко адаптовуватись, змінювати стратегію та уникати неприємностей.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Скорпіонів називають чемпіонами з інтуїції та психологічних ігор. Вони бачать інших наскрізь й легко розпізнають слабкі місця. Їхня хитрість – це глибока стратегія. Цей знак зодіаку не показує своїх намірів і завжди має план Б (а іноді – Г).

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Козороги не витрачають енергію даремно: кожен їхній крок прорахований наперед. Вони не підуть напряму, якщо можна обійти розумніше. Цей знак зодіаку не розкриватиме всі карти, поки не впевниться, що виграє. Це хитрість у її найпрактичнішій формі.

Гороскоп для Козорогів

Для когось відпустка може стати часом кохання та романтики, адже є шанс зустріти свою другу половинку.