Телець, Рак і Терези, дуже часто саме спонтанність і легкість відкривають двері до справжніх почуттів, пише LifeStyle24.

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Телець

Цього літа Тельці легко заводитимуть нові знайомства, і серед них може опинитись та/той єдина/єдиний. Астрологи кажуть, що нове захоплення може початись з дружби або з випадкової розмови у дорозі. Якщо на відпустку заплановані фестивалі, тури чи якась соціальна активність – шанси на кохання подвоюються. Іноді за легким фліртом може ховатись глибоке почуття.

Гороскоп для Тельців

Рак

Відпустка активізує потребу Раків у пригодах і нових враженнях, а також відкриє двері до романтики. Десь між морем, заходом сонця і вечірніми прогулянками може з'явитись людина, яка зачарує з першого погляду. Особливо сприятливими будуть знайомства за кордоном або в нетиповому для Раків середовищі.

Гороскоп для Раків

Терези

Цього літа Терези налаштовані особливо романтично. Астрологи підказують, що природа та нові міста створять ідеальні умови для кохання з першого погляду. У відпустці цей знак зодіаку розслабиться, стане більш відкритим до емоцій – і саме тоді Всесвіт підкине доленосну зустріч. Літо створене для того, щоб закохуватись.

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