Довіра – основа стосунків, однак деяким знакам буває складно відпустити контроль. Вони можуть мати спокусу зазирнути у телефон партнера, щоб переконатись у вірності або знайти підтвердження власним підозрам.

Рак, Діва та Скорпіон, ваша мотивація у таких випадках буває різною: від ревнощів і підозр – до потреби у стабільності та доказах, пише LifeStyle 24.

Рак

Емоційні та чутливі Раки доволі сильно прив'язуються до своїх партнерів. Їхній страх бути обдуреними інколи штовхає на "таємні перевірки". Вони роблять це не з бажання контролювати, а від потреби у безпеці та впевненості, що кохання по-справжньому взаємне.

Діва

Цей знак прагне ясності та контролю у всьому, включно зі стосунками. Якщо Діви відчувають, що щось не так, то можуть захотіти перевірити телефон партнера для пошуку "доказів". Їм важливо знати правду, навіть якщо вона болюча.

Скорпіон

Скорпіони ненавидять відчувати невизначеність, тому можуть перевіряти телефон партнера, якщо відчуватимуть бодай найменшу підозру. Для них це радше спосіб зняти внутрішню напругу, ніж зла навмисна дія.

