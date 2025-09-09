Доверие – основа отношений, однако некоторым знакам бывает сложно отпустить контроль. Они могут иметь соблазн заглянуть в телефон партнера, чтобы убедиться в верности или найти подтверждение собственным подозрениям.

Рак, Дева и Скорпион, ваша мотивация в таких случаях бывает разной: от ревности и подозрений – до потребности в стабильности и доказательствах, пишет LifeStyle 24.

Рак

Эмоциональные и чувствительные Раки довольно сильно привязываются к своим партнерам. Их страх быть обманутыми иногда толкает на "тайные проверки". Они делают это не из желания контролировать, а от потребности в безопасности и уверенности, что любовь по-настоящему взаимная.

Гороскоп для Раков

Дева

Этот знак стремится к ясности и контролю во всем, включая отношения. Если Девы чувствуют, что что-то не так, то могут захотеть проверить телефон партнера для поиска "доказательств". Им важно знать правду, даже если она болезненна.

Гороскоп для Дев

Скорпион

Скорпионы ненавидят чувствовать неопределенность, поэтому могут проверять телефон партнера, если будут чувствовать хотя бы малейшее подозрение. Для них это скорее способ снять внутреннее напряжение, чем злое преднамеренное действие.

Гороскоп для Скорпионов

