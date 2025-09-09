Дева и Стрелец, именно у вас есть самый высокий риск столкнуться с одним из худших чувств. Однако это событие может стать важным уроком, ведь наконец все маски будут сняты, а люди рядом покажут истинные лица, пишет LifeStyle 24.

Дева

Для Дев сентябрь может стать проверкой на верность и выдержку. Астрологи прогнозируют измену в отношениях или глубокое разочарование из-за близкого человека. Хотя ситуация будет болезненной, однако она заставит пересмотреть приоритеты и увидеть истинное лицо тех, кому доверяли больше, чем себе.

Гороскоп для Дев

Стрелец

Стрельцы умеют чувствовать фальшь, однако на этот раз удар может прийти от того, от кого меньше всего ждали. Уже в этом месяце представители знака рискуют столкнуться с нарушением принципов доверия. Это будет больно, однако такая ситуация станет моментом очищения. Стрельцы поймут, кому на самом деле стоит остаться в их жизни.

Гороскоп для Стрельцов

А для двух других знаков сентябрь будет противоположным месяцем. Все потому, что им представится возможность устроить личную жизнь.