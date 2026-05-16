Священник ПЦУ пояснив, чи є гріхом проклинати когось: запам'ятайте це

Кожен хоч раз чув, як когось проклинали. У минулому наші предки часто бажали іншим жахливих речей, коли з ними погано поводилися.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк пояснив, чи є прокльони гріхом. Про це він розповів у своєму тіктоці.

Цікаво Чи обов'язково "розвінчуватися", якщо пара розійшлася: відповідь священника ПЦУ вас здивує

Чи гріх проклинати?

Олексій Філюк запевнив, що прокльони – страшний гріх, оскільки Бог створив добру землю, тому християни мають поводитися належним чином. За словами священника, Диявол лякає людей за допомогою лайливих висловів і так не має бути. Вірянам варто благословляти один одного, оскільки цього найбільше бажав Син Божий.

Прокльони – це гріх. Диявол покалічив ту добру землю, яку створив Бог. Як написано: "Не копай яму своєму ближньому, бо сам в неї впадеш". Прокльони – молитви Сатани,

– зауважив Олексій Філюк.

Священник додав, що якби прокльони діяли, то людство вже б давно вимерло. До того ж Філюк зазначив цінність добрих вчинків у сучасному світі й нагадав, що будь-яке зло обов'язково повернеться.

Що говорить Біблія про прокльони?

Святе Письмо закликає не проклинати людей, а благословляти їх. Річ у тім, що прокльони можуть сильно вплинути на того, хто їх вимовив, особливо, якщо вони сказані зі злим наміром.

Язик має владу над життям і смертю, і хто любить його, той буде їсти його плід,

– йдеться у Євангелії від святого Матвія (5:44).

Син Божий просить християн ділитися любов'ю один з одним, а не ненавистю, оскільки прокльони шкодять усім, без винятку. Водночас лихі слова можуть призвести до ворожнечі та руйнуванню будь-яких стосунків з людьми.

Здебільшого прокльони не впливатимуть на християн, якщо ці слова вимовлені без злоби та причини. Втім, якщо вірянин свідомо проклинав інших, то його душу зможе врятувати тільки молитва.

"Любіть ворогів ваших і моліться за тих, хто вас переслідує", – мовиться у Євангелії від святого Матвія (5:44).

Таким чином, християни в жодному разі не мають мститися та проклинати, натомість повинні молитися та випромінювати любов до інших.