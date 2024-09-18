Священник Православної церкви України Олексій Філюк детально пояснив, чи варто християнам у такому випадку перевінчуватися. Він розповів про це у відео, опублікуваному у своїх соцмережах.

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Чи треба перевінчуватися після московського патріархату

Олексій Філюк заявив, що не варто знову йти вінчатися подружжю, яке вже отримало Божу благодать у церкві московського патріархату. Водночас ті таїнства залишаються дійсними, тому християнам не треба хвилюватися стосовно цього. Найголовніше – продовжувати вірити в Сина Божого та жити в мирі й спокої. Священик Православної церкви закликав припинити ходити до церков московського патріархату, якщо хтось ще цього не зробив.

Перевінчуватися не треба, бо ті таїнства дійсні, хоч то і московський патріархат. У такому випадку треба тоді і перехрещуватися. Однак, ми маємо триматися Господа, бо можна повінчатися, але в сімʼї – сварки та ненависть. Ти можеш бути хрещеним, але жити гірше за язичника й сатаніста,

– розповів Олексій Філюк.

Священик додав, що усі віряни мають виконувати Божу волю: читати Святе письмо та жити за Євангелієм. До того ж треба обов'язково мати Бога в серці та жити в злагоді.

Коли розпочався перехід московського патріархату до ПЦУ

15 грудня 2018 року відбувся Обєднавчий собор українських православних церков. У результаті створили Православну церкву України, після чого розпочався процес переходу парафій УПЦ московського патріархату до ПЦУ. У червні 2019 року Православна церква України отримала Томос від Вселенського патріарха. Саме він засвідчив набуття статусу автокефалії й канонічність церкви. Після початку повномасштабного вторгнення віряни вирішили обірвати будь-які зв'язки з Росією. Втім, лише у серпні 2024 року Верховна Рада прийняла закон "Про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресором".