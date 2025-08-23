Коли на світ з'являється маленька дівчинка, одним із перших важливих рішень для батьків стає вибір імені. І все частіше мами й тати повертаються до тих варіантів, які носили наші бабусі та прабабусі.

Ці імена знову стають трендовими, адже відзначаються милозвучністю та давньою красою. Детальніше про жіночі імена, які повертаються в моду – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Стали справжніми хітами: 3 найвідоміші українські пісні з жіночими іменами

Які жіночі імена повертаються в моду?

Мирослава

Ім'я Мирослава має слов'янське походження та означає "прославлена світом". Такі дівчата вміють зосереджуватися та досягати гарних результатів навіть у критичних ситуаціях. Мирослави мають внутрішній стрижень, який дозволяє їм постояти за себе та своїх рідних.

Христина

Таке ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "християнка" або "присвячена Христу". Власниці цього імені відзначаються комунікабельністю та товариськістю, через що зазвичай мають велике коло спілкування. Христини вміють слухати та давати корисні поради своїм друзям.

Уляна

За однією з версій, це ім'я має латинське коріння та перекладається як "кучерява" або "пухнаста". У сучасному світі так часто називають позитивних і оптимістичних жінок. Уляни мають добре серце, тому вони часто допомагають тим, хто цього потребує.

Зоряна

Ім'я має слов'янське походження та трактується як "зірка". Зоряни асоціюються в інших зі світлом і сяйвом, які можна спостерігати на нічному небі. У давнину наші пращури давали таке ім'я дівчинці, коли хотіли підкреслити її значущість у суспільстві. Зоряни легко реалізовують свій творчий потенціал і будують корисні зв'язки з іншими людьми.

Імена для дівчаток 2025 / Фото Freepik

Які жіночі імена можуть стрімко стати популярними?

Останнім часом все більше батьків звертають увагу на автентичні українські імена, які сягають корінням у глибину століть. Адже дорослі хочуть обрати особливий варіант для своєї дитини. Серед найцікавіших стародавніх жіночих імен, які можуть скоро стати популярними в Україні: