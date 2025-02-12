10 найгарніших імен, які походять з Греції: перевірте своє у списку
- 24 Канал підготував список імен давньогрецького походження, які мають особливе значення.
- Ці імена зберігають частинку грецької культури.
Імена давньогрецького походження протягом століть зачаровують своєю мелодійністю й символічністю. Чимало з них і сьогодні залишаються популярними, хоча не всі люди здогадуються про їхнє античне коріння.
24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку імен, які прийшли до нас з Греції. Вони приховують цікаві значення, які розкривають частинку стародавньої культури.
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Добірка імен, які мають давньогрецьке походження
Ніка – ім'я сформувалося у Давній Греції. В античній міфології носійкою цього імені була богиня перемоги. Що цікаво, це ім'я може бути як самостійним, так і скороченням від "Вероніка".
Тарас – ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "бунтівник". У давнину так часто називали розумних і талановитих чоловіків.
Олена – ім'я прийшло до нас з давньогрецької мови та перекладається як "смолоскип". У давнину так називали дівчат з аристократичних родин.
Дмитро – утворене від грецького слова "Деметріос", яке означає "той, хто належить Деметрі". Крім цього, таке ім'я може трактуватися як "хлібороб", адже Деметра – антична богиня родючості та землеробства.
Анастасія – це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "воскреслий" або "повернутий до життя".
Петро – утворилося від давньогрецького слова "Петрос", яке трактується як "камінь". Це ім'я згадується у Святому Письмі. Так звали одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.
Катерина – ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "чиста" або "непорочна".
Олександр – виникло у Стародавній Греції та означає "захисник". Його найвідомішим власником можна назвати Олександра Македонського.
Ірина – це ім'я утворене від давньогрецького "Ейрена", яке означає "спокій". У міфології так називали богиню миру.
Василь – це ім'я прийшло до нас з Греції та означає "царський". У давнину так часто називали майбутніх правителів.
Які прізвища мають давньогрецьке походження
В Україні існує небагато прізвищ, які походять з Греції. Попри свою рідкісність, ці родові імена по-справжньому зачаровують.
Що цікаво, такі прізвища мають особливі значення й звучання. Наприклад, родове ім'я Кіор трактується як "сліпий", Балабан – "величезний", а Куркчі – "хутровий". До прізвищ, що мають грецьке походження також належать:
- Узун – 1896 носіїв;
- Каракоз – 19 носіїв;
- Варсамас – 16 носіїв;
- Ялу – 9 носіїв;
- Темір – 164 носії;
- Габіда – 35 носіїв;
- Імерелі – 34 носії;
- Афенка – 25 носіїв;
- Бузовчу – 16 носіїв;
- Мармур – 115 носіїв;
- Яцко – 991 носій.
Попри те, що ці родові імена були досить популярними у давнину, у сучасному світі вони майже не збереглися. Подібні прізвища виникли під впливом грецької культури на середовище українців.