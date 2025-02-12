10 найгарніших імен, які походять з Греції: перевірте своє у списку

Імена давньогрецького походження протягом століть зачаровують своєю мелодійністю й символічністю. Чимало з них і сьогодні залишаються популярними, хоча не всі люди здогадуються про їхнє античне коріння.

24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку імен, які прийшли до нас з Греції. Вони приховують цікаві значення, які розкривають частинку стародавньої культури.

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Добірка імен, які мають давньогрецьке походження

Ніка – ім'я сформувалося у Давній Греції. В античній міфології носійкою цього імені була богиня перемоги. Що цікаво, це ім'я може бути як самостійним, так і скороченням від "Вероніка".

Тарас – ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "бунтівник". У давнину так часто називали розумних і талановитих чоловіків.

Олена – ім'я прийшло до нас з давньогрецької мови та перекладається як "смолоскип". У давнину так називали дівчат з аристократичних родин.

Дмитро – утворене від грецького слова "Деметріос", яке означає "той, хто належить Деметрі". Крім цього, таке ім'я може трактуватися як "хлібороб", адже Деметра – антична богиня родючості та землеробства.

Анастасія – це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "воскреслий" або "повернутий до життя".

Прапор Греції / Фото Freepik

Петро – утворилося від давньогрецького слова "Петрос", яке трактується як "камінь". Це ім'я згадується у Святому Письмі. Так звали одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Катерина – ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "чиста" або "непорочна".

Олександр – виникло у Стародавній Греції та означає "захисник". Його найвідомішим власником можна назвати Олександра Македонського.

Ірина – це ім'я утворене від давньогрецького "Ейрена", яке означає "спокій". У міфології так називали богиню миру.

Василь – це ім'я прийшло до нас з Греції та означає "царський". У давнину так часто називали майбутніх правителів.

Які прізвища мають давньогрецьке походження

В Україні існує небагато прізвищ, які походять з Греції. Попри свою рідкісність, ці родові імена по-справжньому зачаровують.

Що цікаво, такі прізвища мають особливі значення й звучання. Наприклад, родове ім'я Кіор трактується як "сліпий", Балабан – "величезний", а Куркчі – "хутровий". До прізвищ, що мають грецьке походження також належать:

Узун – 1896 носіїв;

Каракоз – 19 носіїв;

Варсамас – 16 носіїв;

Ялу – 9 носіїв;

Темір – 164 носії;

Габіда – 35 носіїв;

Імерелі – 34 носії;

Афенка – 25 носіїв;

Бузовчу – 16 носіїв;

Мармур – 115 носіїв;

Яцко – 991 носій.

Попри те, що ці родові імена були досить популярними у давнину, у сучасному світі вони майже не збереглися. Подібні прізвища виникли під впливом грецької культури на середовище українців.