14 жовтня люди з іменами Гнат, Михайло, Назар, Петро святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

Хто святкує День ангела 14 жовтня?

Назар – згідно з однією з версій, має давньоєврейське походження та перекладається як "той, хто присвятив себе Богу".

– згідно з однією з версій, має давньоєврейське походження та перекладається як "той, хто присвятив себе Богу". Петро – це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "камінь" або "скеля".

– це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "камінь" або "скеля". Гнат – за однією з версій, має латинське коріння та означає "вогненний".

– за однією з версій, має латинське коріння та означає "вогненний". Михайло – має давньоєврейське походження та трактується як "подібний Богу".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

***

Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем Ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.