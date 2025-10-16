День ангела 16 жовтня: хто сьогодні святкує іменини
- 16 жовтня іменини святкують люди з іменами Олексій, Георгій, Євген, Іван і Леонтій.
- Імена мають різне походження: Іван – давньоєврейське, Леонтій та Георгій – давньогрецьке, Олексій – зі Стародавньої Греції, Євген – грецьке.
16 жовтня люди з іменами Олексій, Георгій, Євген, Іван і Леонтій святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.
Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.
Хто святкує День ангела 16 жовтня?
- Іван – має давньоєврейське коріння та означає "милість Божа".
- Леонтій – має давньогрецьке походження та трактується як "левиний".
- Олексій – це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "захисник".
- Георгій – має давньогрецьке походження та трактується як "землероб".
- Євген – ім'я грецького походження, яке перекладається як "благородний".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза
Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.
***
Вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.
***
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.
***
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
