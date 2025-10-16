16 жовтня люди з іменами Олексій, Георгій, Євген, Іван і Леонтій святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

Хто святкує День ангела 16 жовтня?

Леонтій – має давньогрецьке походження та трактується як "левиний".

Георгій – має давньогрецьке походження та трактується як "землероб".

Євген – ім'я грецького походження, яке перекладається як "благородний".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Вітаю з Днем ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.