18 жовтня люди з іменами Андрій, Гаврило, Давид, Лука, Федір, Єлизавета та Злата святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 18 жовтня?

Федір – це ім'я має давньогрецьке походження та означає "Божий дар".

– це ім'я має давньогрецьке походження та означає "Божий дар". Єлизавета – має давньоєврейське коріння та трактується як "обітниця Господу" або "та, що шанує Бога".

– має давньоєврейське коріння та трактується як "обітниця Господу" або "та, що шанує Бога". Злата – слов'янське ім'я яке перекладається як "золота".

– слов'янське ім'я яке перекладається як "золота". Андрій – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "сміливий" або "мужній".

– ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "сміливий" або "мужній". Гаврило – походить з давньоєврейської мови та трактується як "чоловік Божий" або "міць Божа".

– походить з давньоєврейської мови та трактується як "чоловік Божий" або "міць Божа". Давид – має давньоєврейське походження та означає "улюблений" або "коханий".

– має давньоєврейське походження та означає "улюблений" або "коханий". Лука – за найпоширенішою версією, це ім'я має давньогрецьке коріння та перекладається як "світлий".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

З Днем ангела! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе!

***

Вітаю тебе з Днем ангела, нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів та дарує мир і спокій твоїй душі. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості та любові, а твоє серце ніколи не знало смутку. Нехай доля буде щедрою до тебе, даруючи щастя та успіх у всіх починаннях. І нехай віра, надія і любов будуть твоїми вірними супутниками на життєвому шляху.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

У цей особливий день, нехай твій ангел-охоронець наповнить життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Хай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна твоя мрія нехай збувається з легкістю крил ангела. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від усього злого. З Днем ангела!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.