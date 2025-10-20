День ангела 20 жовтня: хто сьогодні святкує іменини
- 20 жовтня відзначають День ангела люди з іменами Микола, Павло, Петро, Олександр, Артем, Іван, Леонід, Михайло, Ірина.
- Імена мають грецьке, латинське та давньоєврейське походження з різними значеннями.
20 жовтня люди з іменами святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.
24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен.
Хто святкує День ангела 20 жовтня?
- Микола – має грецьке походження та перекладається як "переможець народів".
- Павло – ім'я латинського походження, яке означає "малий" або "скромний".
- Петро – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "камінь" або "скеля".
- Олександр – має давньогрецьке коріння та перекладається як "захисник".
- Артем – має грецьке походження та означає "неушкоджений" або "присвячений Артеміді".
- Іван – має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа".
- Леонід – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "подібний до лева".
- Михайло – має давньоєврейське походження та означає "подібний до Бога".
- Ірина – ім'я грецького походження, яке трактується як "мир" або "спокій".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза
Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб Господь дарував тобі міцне здоров'я, довгі роки життя, мудрість у рішеннях та успіх у всіх починаннях. Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе та твою родину!
***
Бажаю, щоб твій ангел-охоронець не нудьгував, але й не дуже втомлювався. Нехай він забезпечить тобі повний пакет послуг: здоров'я, щастя, любов і трошки адреналіну для яскравого життя!
***
У цей особливий день я щиро вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб твій небесний заступник завжди освітлював твій шлях, даруючи надію та натхнення. Нехай твоє життя буде сповнене благодаті, радості та душевного спокою, а кожен день приносить нові щасливі моменти та позитивні враження. Бажаю тобі мудрості у всіх рішеннях, терпіння у випробуваннях та вдячності за кожну хвилину життя. Нехай Господь завжди оберігає тебе та твоїх рідних, даруючи мир, любов та злагоду вашій родині.
***
З Днем ангела! Нехай ваш небесний покровитель оберігає кожен крок, дарує мудрість у рішеннях та наповнює серце світлом і любов'ю. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, здоров'ям та успіхами!
