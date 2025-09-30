30 вересня люди з іменами Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро та Семен святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 30 вересня?

Олексій – має грецьке походження та означає "захисник" або "той, що оберігає".

– має грецьке походження та означає "захисник" або "той, що оберігає". Петро – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "камінь" або "скеля".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "камінь" або "скеля". Семен – має давньоєврейське коріння та перекладається як "почутий Богом".

– має давньоєврейське коріння та перекладається як "почутий Богом". Олександр – це ім'я має грецьке походження та означає "захисник".

– це ім'я має грецьке походження та означає "захисник". Михайло – таке ім'я має давньоєврейське походження та трактується як "подібний до Бога".

– таке ім'я має давньоєврейське походження та трактується як "подібний до Бога". Матвій – має давньоєврейське коріння та перекладається як "дарований Богом".

– має давньоєврейське коріння та перекладається як "дарований Богом". Григорій – має грецьке походження та означає "бадьорий" або "той, хто не спить".

– має грецьке походження та означає "бадьорий" або "той, хто не спить". Леонід – походить від грецького слова, яке трактується як "подібний до лева".

– походить від грецького слова, яке трактується як "подібний до лева". Василь – це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "царський".

– це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "царський". В'ячеслав – має слов'янське коріння та означає "найславніший".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.