День ангела 8 жовтня: хто сьогодні святкує іменини
- 8 жовтня святкують День ангела люди з іменами Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія і Тетяна.
- У статті розкривається значення та походження кожного з цих імен.
8 жовтня люди з іменами Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія і Тетяна святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.
LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен.
Хто святкує День ангела 8 жовтня?
- Марія – походить з давньоєврейської мови та трактується як "пані", "кохана" або "гірка".
- Надія – має давньогрецьке походження та трактується як "надія" або "воля".
- Микола – має грецьке походження та перекладається як "переможець народів".
- Павло – походить з латинської мови та означає "малий" або "невеликий".
- Петро – має давньогрецьке походження та трактується як "камінь" або "скеля".
- Єлизавета – має давньоєврейське коріння та означає "та, що шанує Бога" або "Божа обітниця".
- Таїсія – походить з грецької мови та перекладається як "присвячена Ісіді – єгипетській богині родючості та материнства".
- Тетяна – має римське коріння та трактується як "засновниця".
- Василь – це ім'я прийшло зі Стародавньої Греції та означає "цар" або "царський".
- Віктор – має латинське походження та означає "переможець".
- Володимир – має слов'янське походження та перекладається як "той, хто володіє світом".
- Дмитро – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "присвячений Деметрії".
- Іван – це ім'я має давньоєврейське коріння та перекладається як "милість Божа".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза
Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі великого щастя і натхнення у всьому, що ти робиш. Нехай цей день буде сповнений тепла і любові, а всі труднощі залишаться позаду. І нехай життя буде яскравим і барвистим!
***
З Днем ангела! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість і гарний настрій. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших бажань, щирих і відданих друзів.
***
З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі безмежну радість і усмішку. Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений теплом і щастям. Нехай всі твої мрії збуваються, а ангел-охоронець завжди оберігає і підтримує тебе на кожному кроці.
***
Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров'я, безперервної удачі і успіхів у всіх починаннях. Нехай життя буде сповнене яскравих подій, а кожен день дарує нові можливості.
