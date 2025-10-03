В Україні можна почути прізвища різноманітного походження. Так, деякі родові імена прийшли до нас з Іспанії.

У сучасному світі такі прізвища вважаються доволі рідкісними в Україні. Детальніше про іспанські родові імена – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Дивіться також Ваші предки були литовськими князями: 14 прізвищ, які мають дворянське походження

Які іспанські прізвища можна почути в Україні?

Маркес

Родове ім'я Маркес не є поширеним в Україні. Адже відомо лише про 1 його носія, який мешкає в Криму. Що цікаво, це прізвище належало людям, які жили під час Першої світової війни, Другої світової війни та Голодомору.

Боррего

Іспанське прізвище Боррего також можна назвати рідкісним в Україні. Нині налічується 2 його власники, які переважно живуть на Кіровоградщині. Це прізвище не згадується у козацьких реєстрах.

Гарсія

Це родове ім'я можна назвати більш популярним в Україні, ніж два попередні. Річ у тім, що відомо про 13 представників такого прізвища. Вони здебільшого живуть на Київщині, Донеччині та Одещині.

Ортега

Прізвище Ортега також вважається рідкісним. В Україні наразі проживає 2 людини з таким родовим іменем. Вони мешкають на Харківщині та Донеччині.

Іглесіас

Це прізвище можна сміливо назвати одним з найпоширеніших в іспаномовних країнах. Однак в Україні родове ім'я Іглесіас є рідкісним. Відомо про 2 його носіїв, які переважно живуть на Черкащині та Миколаївщині.

Кампо

Родовим іменем Кампо можуть похизуватися 204 людини. Вони здебільшого живуть на Закарпатті. Що цікаво, це прізвище згадується у реєстрах серед київського купецтва.

Іспанія / Фото Freepik

Які ще іноземні прізвища можна почути в Україні?