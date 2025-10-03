6 іспанських прізвищ, які можна почути в Україні: перевірте своє у списку
В Україні зустрічаються рідкісні іспанські прізвища, такі як Маркес, Боррего, Гарсія, Ортега, Іглесіас, і Кампо, з різною кількістю носіїв.
Українські прізвища, зокрема Ковалевський і Марцинкевич, також мають польське походження і характерні для територій, які раніше входили до складу Речі Посполитої.
В Україні можна почути прізвища різноманітного походження. Так, деякі родові імена прийшли до нас з Іспанії.
У сучасному світі такі прізвища вважаються доволі рідкісними в Україні. Детальніше про іспанські родові імена – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Які іспанські прізвища можна почути в Україні?
Маркес
Родове ім'я Маркес не є поширеним в Україні. Адже відомо лише про 1 його носія, який мешкає в Криму. Що цікаво, це прізвище належало людям, які жили під час Першої світової війни, Другої світової війни та Голодомору.
Боррего
Іспанське прізвище Боррего також можна назвати рідкісним в Україні. Нині налічується 2 його власники, які переважно живуть на Кіровоградщині. Це прізвище не згадується у козацьких реєстрах.
Гарсія
Це родове ім'я можна назвати більш популярним в Україні, ніж два попередні. Річ у тім, що відомо про 13 представників такого прізвища. Вони здебільшого живуть на Київщині, Донеччині та Одещині.
Ортега
Прізвище Ортега також вважається рідкісним. В Україні наразі проживає 2 людини з таким родовим іменем. Вони мешкають на Харківщині та Донеччині.
Іглесіас
Це прізвище можна сміливо назвати одним з найпоширеніших в іспаномовних країнах. Однак в Україні родове ім'я Іглесіас є рідкісним. Відомо про 2 його носіїв, які переважно живуть на Черкащині та Миколаївщині.
Кампо
Родовим іменем Кампо можуть похизуватися 204 людини. Вони здебільшого живуть на Закарпатті. Що цікаво, це прізвище згадується у реєстрах серед київського купецтва.
Які ще іноземні прізвища можна почути в Україні?
- Багато українських прізвищ також походять із Польщі. Ці родові імена можна часто почути на тих територіях, які раніше перебували у складі Речі Посполитої, як зазначив мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
- Прізвища польського походження мають характерні суфікси -ський/-цький та -ович/-евич. Наприклад, родове ім'я Ковалевський прийшло до нас з Польщі. В Україні нині налічується 2384 людини з таким прізвищем.
- Водночас прізвище Марцинкевич утворене від польського імені Marcin. Воно вважається рідкісним, адже відомо лише про 376 представників цього родового імені, які живуть переважно на Волині та Київщині.