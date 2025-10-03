6 испанских фамилий, которые можно услышать в Украине: проверьте свою в списке
- В Украине встречаются редкие испанские фамилии, такие как Маркес, Боррего, Гарсия, Ортега, Иглесиас, и Кампо, с разным количеством носителей.
- Украинские фамилии, в частности Ковалевский и Марцинкевич, также имеют польское происхождение и характерны для территорий, которые ранее входили в состав Речи Посполитой.
В Украине можно услышать фамилии разнообразного происхождения. Так, некоторые родовые имена пришли к нам из Испании.
В современном мире такие фамилии считаются довольно редкими в Украине. Подробнее об испанских родовых именах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Какие испанские фамилии можно услышать в Украине?
Маркес
Родовое имя Маркес не является распространенным в Украине. Ведь известно лишь об 1 его носителе, который живет в Крыму. Что интересно, эта фамилия принадлежала людям, которые жили во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и Голодомора.
Боррего
Испанскую фамилию Боррего также можно назвать редкой в Украине. Сейчас насчитывается 2 ее владельца, которые преимущественно живут на Кировоградщине. Эта фамилия не упоминается в казацких реестрах.
Гарсия
Это родовое имя можно назвать более популярным в Украине, чем два предыдущих. Дело в том, что известно о 13 представителях такой фамилии. Они в основном живут в Киевской, Донецкой и Одесской областях.
Ортега
Фамилия Ортега также считается редкой. В Украине сейчас проживает 2 человека с таким родовым именем. Они живут в Харьковской и Донецкой областях.
Иглесиас
Эту фамилию можно смело назвать одной из самых распространенных в испаноязычных странах. Однако в Украине родовое имя Иглесиас является редким. Известно о 2 его носителях, которые преимущественно живут в Черкасской и Николаевской областях.
Кампо
Родовым именем Кампо могут похвастаться 204 человека. Они в основном живут на Закарпатье. Что интересно, эта фамилия упоминается в реестрах среди киевского купечества.
Какие еще иностранные фамилии можно услышать в Украине?
- Многие украинские фамилии также происходят из Польши. Эти родовые имена можно часто услышать на тех территориях, которые ранее находились в составе Речи Посполитой, как отметил языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".
- Фамилии польского происхождения имеют характерные суффиксы -ский/-цкий и -ович/-евич. Например, родовое имя родовое имя Ковалевский пришло к нам из Польши. В Украине сейчас насчитывается 2384 человека с такой фамилией.
- В то же время фамилия Марцинкевич образована от польского имени Marcin. Оно считается редким, ведь известно лишь о 376 представителях этого родового имени, которые живут преимущественно в Волынской и Киевской областях.