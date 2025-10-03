В современном мире такие фамилии считаются довольно редкими в Украине. Подробнее об испанских родовых именах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какие испанские фамилии можно услышать в Украине?

Маркес

Родовое имя Маркес не является распространенным в Украине. Ведь известно лишь об 1 его носителе, который живет в Крыму. Что интересно, эта фамилия принадлежала людям, которые жили во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и Голодомора.

Боррего

Испанскую фамилию Боррего также можно назвать редкой в Украине. Сейчас насчитывается 2 ее владельца, которые преимущественно живут на Кировоградщине. Эта фамилия не упоминается в казацких реестрах.

Гарсия

Это родовое имя можно назвать более популярным в Украине, чем два предыдущих. Дело в том, что известно о 13 представителях такой фамилии. Они в основном живут в Киевской, Донецкой и Одесской областях.

Ортега

Фамилия Ортега также считается редкой. В Украине сейчас проживает 2 человека с таким родовым именем. Они живут в Харьковской и Донецкой областях.

Иглесиас

Эту фамилию можно смело назвать одной из самых распространенных в испаноязычных странах. Однако в Украине родовое имя Иглесиас является редким. Известно о 2 его носителях, которые преимущественно живут в Черкасской и Николаевской областях.

Кампо

Родовым именем Кампо могут похвастаться 204 человека. Они в основном живут на Закарпатье. Что интересно, эта фамилия упоминается в реестрах среди киевского купечества.

Испания / Фото Freepik

Какие еще иностранные фамилии можно услышать в Украине?