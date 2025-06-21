Чому дівчата плетуть вінки на свято Івана Купала: запам'ятайте це

У ніч на Івана Купала молоді дівчата здавна виконували обряди, які допомагали зазирнути у майбутнє. Одним із найвідоміших таких звичаїв стало плетіння вінків.

Цьогоріч в Україні відзначатимуть свято Івана Купала у ніч з 23 проти 24 червня. Для чого дівчата плетуть вінки у цей час – розповідає LifeStyle24.

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Навіщо дівчата плетуть вінки на Івана Купала

У давнину плетіння вінків було частиною старовинного обрядового ворожіння на долю та кохання. Ця традиція, що бере початок ще з дохристиянських часів, збереглася донині й залишається однією з наймістичніших частин свята Івана Купала.

У народі вінок символізує дівоцтво та замкнене життєве коло. Для його створення молоді жінки використовували польові квіти. Зазвичай дівчата пускали вінки по воді у ніч з 23 проти 24 червня після святкового гуляння біля купальського вогнища. За народними повір'ями, саме вода допомагала дізнатися, що чекає на дівчину попереду. Так, якщо вінок плив рівно й далеко, то незабаром мала відбутися зустріч з коханим. Втім, якщо квіти тонули, то ще було зарано чекати на другу половинку.

Водночас дехто вірив, що якщо вінок опинявся на березі, то саме там дівчина побачить свого майбутнього нареченого.

Навіщо дівчата плетуть вінки на Івана Купала / Фото Freepik

Традиції свята Івана Купала

Наші пращури відзначали Івана Купала з більшим розмахом, аніж зараз. Однак у деяких містах та селах досі дотримуються старовинних традицій. Наприклад, люди збираються біля вогнища та стрибають через нього. Здебільшого це роблять закохані пари. Вважається, що їм потрібно міцно триматися за руки, щоб шлюб був міцний і щасливий.

До того ж було заведено шукати квітку папороті на свято Івана Купала. Мовляв, вона здатна випромінювати магію, а також подарувати людині щасливу долю та кохання.