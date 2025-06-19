Воно здавна мало велике значення для багатьох народів, зокрема й для слов'ян. У дохристиянські часи День літнього сонцестояння вшановував силу Сонця та символізував перемогу світла над темрявою. Саме з цим періодом тісно пов'язане одне з найзагадковіших українських свят – Івана Купала, пише LifeStyle24.

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Як літнє сонцестояння пов'язане зі святом Івана Купала

Хоча нині Івана Купала традиційно відзначають у ніч з 23 проти 24 червня, за новим стилем, спершу воно було пов'язане з літнім сонцестоянням. Це язичницьке свято присвячувалося сонцю, воді, родючості та очищенню. За стародавніми повір'ями, саме у цю ніч природа здобувала особливу силу.

Святкування переважно поєднувало різноманітні ритуали з водою й вогнем, які символізували очищення та оновлення. Так, наші пращури дотримувалися традицій, які мали глибокий зв'язок з культом сонця та природних стихій. Зокрема, стрибали через вогонь, шукали квітки папороті, плели вінки, які потім пускали по воді, та займалися ворожінням.

З прийняттям християнства давнє свято літнього сонцестояння поєднали з Різдвом святого Івана Хрестителя, що й сприяло появі нової назви – Івана Купала. Попри це, в його обрядах все ж збереглося багато елементів прадавнього язичницького шанування сонця, природи й магії літнього сонцевороту.

Як літнє сонцестояння пов'язане зі святом Івана Купала / Фото Freepik

Чи можна ворожити у День літнього сонцестояння

У народі День літнього сонцестояння вважається особливо сприятливим для ворожінь. Наші предки вірили, що у цей час зникає межа між земним і потойбічним світом, тож можна зазирнути в майбутнє та дізнатися більше про свою долю. У давнину доволі поширеними були ворожіння на кохання. Для цього дівчата плели вінки з польових квітів, загадували бажання або думали про коханого, а потім пускали рослини річкою. Такий ритуал досі практикують у багатьох селах навіть під час свята Купала.

Крім цього, молоді українки раніше ворожили на травах. Так, жінки клали під подушку звіробій чи полин, щоб побачити уві сні майбутнього судженого. Втім, Православна Церква України негативно ставиться до ворожінь, адже у християнській традиції гадання, магія та привороти не є сумісними з релігійним вченням. Однак багато українців розглядають ці звичаї як частину культурної спадщини.