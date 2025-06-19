Наші пращури вірили в певні прикмети, пов'язані з літнім сонцестоянням, бо хотіли дізнатися більше інформації про майбутнє. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.
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Народні прикмети на День літнього сонцестояння 2025
- Якщо надворі безвітряно, то у червні буде спекотно.
- Якщо на вулиці хмарно, то очікуйте негоди.
- Якщо сьогодні спекотно, то така погода буде все літо.
- Якщо покласти монетку біля дверей, то цей рік принесе вам багато грошей.
- Якщо вночі добре видно зорі, то цьогоріч буде щедрий врожай.
- Якщо вранці помітите росу на траві, то влітку рідко дощитиме.
- Якщо почуєте стрекотіння коників, то незабаром піде дощ.
- Якщо в День літнього сонцестояння зустріти схід сонця, то упродовж року ви не будете хворіти.
День літнього сонцестояння 2025 / Фото Freepik
Що відомо про День літнього сонцестояння 2025
Це явище відбувається тоді, коли Сонце досягає найвищої точки на небосхилі, а кут нахилу Землі до світила стає максимально прямим для Північної півкулі. У 2025 році цей день припадає на 21 червня о 05:41 за київським часом.
Саме в цей момент люди стануть свідками найдовшого світлового дня та найкоротшої ночі у році. Що цікаво, тривалість 21 червня сягатиме майже 17 годин.
Зазвичай літнє сонцестояння символізує початок астрономічного літа. У цей день наші предки рано вставали, щоб побачити світанок. У давнину вважали, що це могло привабити достаток і добробут у родину.
Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.