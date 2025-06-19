Наші пращури вірили в певні прикмети, пов'язані з літнім сонцестоянням, бо хотіли дізнатися більше інформації про майбутнє. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Народні прикмети на День літнього сонцестояння 2025

Якщо надворі безвітряно, то у червні буде спекотно.

Якщо на вулиці хмарно, то очікуйте негоди.

Якщо сьогодні спекотно, то така погода буде все літо.

Якщо покласти монетку біля дверей, то цей рік принесе вам багато грошей.

Якщо вночі добре видно зорі, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо вранці помітите росу на траві, то влітку рідко дощитиме.

Якщо почуєте стрекотіння коників, то незабаром піде дощ.

Якщо в День літнього сонцестояння зустріти схід сонця, то упродовж року ви не будете хворіти.

День літнього сонцестояння 2025 / Фото Freepik

Що відомо про День літнього сонцестояння 2025

Це явище відбувається тоді, коли Сонце досягає найвищої точки на небосхилі, а кут нахилу Землі до світила стає максимально прямим для Північної півкулі. У 2025 році цей день припадає на 21 червня о 05:41 за київським часом.

Саме в цей момент люди стануть свідками найдовшого світлового дня та найкоротшої ночі у році. Що цікаво, тривалість 21 червня сягатиме майже 17 годин.

Зазвичай літнє сонцестояння символізує початок астрономічного літа. У цей день наші предки рано вставали, щоб побачити світанок. У давнину вважали, що це могло привабити достаток і добробут у родину.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.