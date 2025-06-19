Наши предки верили в определенные приметы, связанные с летним солнцестоянием, потому что хотели узнать больше информации о будущем. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
Не пропустите Календарь праздников и выходных на июнь 2025: будут ли украинцы отдыхать на День отца
Народные приметы на День летнего солнцестояния 2025
- Если на улице безветренно, то в июне будет жарко.
- Если на улице облачно, то ожидайте непогоды.
- Если сегодня жарко, то такая погода будет все лето.
- Если положить монетку возле двери, то этот год принесет вам много денег.
- Если ночью хорошо видны звезды, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если утром заметите росу на траве, то летом редко будет дождь.
- Если услышите стрекотание кузнечиков, то вскоре пойдет дождь.
- Если в День летнего солнцестояния встретить восход солнца, то в течение года вы не будете болеть.
День летнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik
Что известно о Дне летнего солнцестояния 2025 года
Это явление происходит тогда, когда Солнце достигает наивысшей точки на небосклоне, а угол наклона Земли к светилу становится максимально прямым для Северного полушария. В 2025 году этот день приходится на 21 июня в 05:41 по киевскому времени.
Именно в этот момент люди станут свидетелями самого длинного светового дня и самой короткой ночи в году. Что интересно, продолжительность 21 июня будет достигать почти 17 часов.
Обычно летнее солнцестояние символизирует начало астрономического лета. В этот день наши предки рано вставали, чтобы увидеть рассвет. В древности считали, что это могло привлечь достаток и благополучие в семью.
При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.