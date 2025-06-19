Наши предки верили в определенные приметы, связанные с летним солнцестоянием, потому что хотели узнать больше информации о будущем. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Народные приметы на День летнего солнцестояния 2025

Если на улице безветренно, то в июне будет жарко.

Если на улице облачно, то ожидайте непогоды.

Если сегодня жарко, то такая погода будет все лето.

Если положить монетку возле двери, то этот год принесет вам много денег.

Если ночью хорошо видны звезды, то в этом году будет щедрый урожай.

Если утром заметите росу на траве, то летом редко будет дождь.

Если услышите стрекотание кузнечиков, то вскоре пойдет дождь.

Если в День летнего солнцестояния встретить восход солнца, то в течение года вы не будете болеть.

День летнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik

Что известно о Дне летнего солнцестояния 2025 года

Это явление происходит тогда, когда Солнце достигает наивысшей точки на небосклоне, а угол наклона Земли к светилу становится максимально прямым для Северного полушария. В 2025 году этот день приходится на 21 июня в 05:41 по киевскому времени.

Именно в этот момент люди станут свидетелями самого длинного светового дня и самой короткой ночи в году. Что интересно, продолжительность 21 июня будет достигать почти 17 часов.

Обычно летнее солнцестояние символизирует начало астрономического лета. В этот день наши предки рано вставали, чтобы увидеть рассвет. В древности считали, что это могло привлечь достаток и благополучие в семью.

При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.