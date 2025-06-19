Оно издавна имело большое значение для многих народов, в том числе и для славян. В дохристианские времена День летнего солнцестояния чествовал силу Солнца и символизировал победу света над тьмой. Именно с этим периодом тесно связан один из самых загадочных украинских праздников – Ивана Купала, пишет LifeStyle24.

Интересно Приближается День летнего солнцестояния 2025: народные приметы, которых придерживались предки

Как летнее солнцестояние связано с праздником Ивана Купала

Хотя сейчас Ивана Купала традиционно отмечают в ночь с 23 на 24 июня, по новому стилю, изначально он был связан с летним солнцестоянием. Этот языческий праздник посвящался солнцу, воде, плодородию и очищению. По древним поверьям, именно в эту ночь природа приобретала особую силу.

Празднование преимущественно сочетало разнообразные ритуалы с водой и огнем, которые символизировали очищение и обновление. Так, наши предки придерживались традиций, которые имели глубокую связь с культом солнца и природных стихий. В частности, прыгали через огонь, искали цветки папоротника, плели венки, которые потом пускали по воде, и занимались гаданием.

С принятием христианства древний праздник летнего солнцестояния соединили с Рождеством святого Иоанна Крестителя, что и способствовало появлению нового названия – Ивана Купала. Несмотря на это, в его обрядах все же сохранилось много элементов древнего языческого почитания солнца, природы и магии летнего солнцеворота.

Как летнее солнцестояние связано с праздником Ивана Купала / Фото Freepik

Можно ли гадать в День летнего солнцестояния

В народе День летнего солнцестояния считается особенно благоприятным для гаданий. Наши предки верили, что в это время исчезает граница между земным и потусторонним миром, поэтому можно заглянуть в будущее и узнать больше о своей судьбе. В древности довольно распространенными были гадания на любовь. Для этого девушки плели венки из полевых цветов, загадывали желание или думали о любимом, а потом пускали растения по реке. Такой ритуал до сих пор практикуют во многих селах даже во время праздника Купала.

Кроме этого, молодые украинки раньше гадали на травах. Так, женщины клали под подушку зверобой или полынь, чтобы увидеть во сне будущего суженого. Впрочем, Православная Церковь Украины негативно относится к гаданиям, ведь в христианской традиции гадания, магия и привороты не совместимы с религиозным учением. Однако многие украинцы рассматривают эти обычаи как часть культурного наследия.