В этом году в Украине будут отмечать праздник Ивана Купала в ночь с 23 на 24 июня. Для чего девушки плетут венки в это время – рассказывает LifeStyle24.

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Зачем девушки плетут венки на Ивана Купала

В древности плетение венков было частью старинного обрядового гадания на судьбу и любовь. Эта традиция, берущая начало еще с дохристианских времен, сохранилась по сей день и остается одной из самых мистических частей праздника Ивана Купала.

В народе венок символизирует девичество и замкнутый жизненный круг. Для его создания молодые женщины использовали полевые цветы. Обычно девушки пускали венки по воде в ночь с 23 на 24 июня после праздничного гуляния у купальского костра. По народным поверьям, именно вода помогала узнать, что ждет девушку впереди. Так, если венок плыл ровно и далеко, то вскоре должна была состояться встреча с любимым. Впрочем, если цветы тонули, то еще было рано ждать вторую половинку.

В то же время некоторые верили, что если венок оказывался на берегу, то именно там девушка увидит своего будущего жениха.

Зачем девушки плетут венки на Ивана Купала Зачем девушки плетут венки на Ивана Купала / Фото Freepik

Традиции праздника Ивана Купала

Наши предки отмечали Ивана Купала с большим размахом, чем сейчас. Однако в некоторых городах и селах до сих пор придерживаются старинных традиций. Например, люди собираются у костра и прыгают через него. В основном это делают влюбленные пары. Считается, что им нужно крепко держаться за руки, чтобы брак был крепкий и счастливый.

К тому же было принято искать цветок папоротника на праздник Ивана Купала. Мол, он способен излучать магию, а также подарить человеку счастливую судьбу и любовь.