В этом году в Украине будут отмечать праздник Ивана Купала в ночь с 23 на 24 июня. Для чего девушки плетут венки в это время – рассказывает LifeStyle24.

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Зачем девушки плетут венки на Ивана Купала

В древности плетение венков было частью старинного обрядового гадания на судьбу и любовь. Эта традиция, берущая начало еще с дохристианских времен, сохранилась по сей день и остается одной из самых мистических частей праздника Ивана Купала.

В народе венок символизирует девичество и замкнутый жизненный круг. Для его создания молодые женщины использовали полевые цветы. Обычно девушки пускали венки по воде в ночь с 23 на 24 июня после праздничного гуляния у купальского костра. По народным поверьям, именно вода помогала узнать, что ждет девушку впереди. Так, если венок плыл ровно и далеко, то вскоре должна была состояться встреча с любимым. Впрочем, если цветы тонули, то еще было рано ждать вторую половинку.

В то же время некоторые верили, что если венок оказывался на берегу, то именно там девушка увидит своего будущего жениха.

Зачем девушки плетут венки на Ивана Купала / Фото Freepik

Традиции праздника Ивана Купала

Наши предки отмечали Ивана Купала с большим размахом, чем сейчас. Однако в некоторых городах и селах до сих пор придерживаются старинных традиций. Например, люди собираются у костра и прыгают через него. В основном это делают влюбленные пары. Считается, что им нужно крепко держаться за руки, чтобы брак был крепкий и счастливый.

К тому же было принято искать цветок папоротника на праздник Ивана Купала. Мол, он способен излучать магию, а также подарить человеку счастливую судьбу и любовь.