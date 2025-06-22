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22 червня, 13:24
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Що не можна робити на Івана Купала, щоб не притягнути біди й негаразди

Влада Пономарьова
Основні тези
  • На Івана Купала існують певні заборони, яких важливо дотримуватися.
  • Так, не рекомендується спати вночі, підіймати гроші з підлоги, займатись важкою фізичною працею.

У ніч з 23 проти 24 червня українці святкуватимуть Івана Купала. Це свято символізує перехід від весняного до літнього сонцестояння.

У давнину ніч на Івана Купала вважалась магічною, тому українці багато ворожили та проводили різноманітні обряди. Водночас предки дотримувались особливих заборон, щоб не привабити біди й невдачі. Що не можна робити на Івана Купала – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Івана Купала

  • Не варто спати у ніч на Івана Купала.
  • Не слід підіймати гроші з підлоги.
  • Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою.
  • Не можна багато працювати.
  • Не варто хлопцям і вагітним жінкам підходити до водойм.
  • Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
  • Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.
  • Не можна брати або позичати гроші в борг.
  • Не слід думати про погане та бажати іншим зла.
  • Не рекомендується ображати тварин.
  • Не варто купатися у водоймах на Івана Купала.

Що не можна робити на Івана Купала / Фото Freepik

Народні прикмети на Івана Купала

  • Якщо зранку почуєте сильний запах трави, то скоро піде дощ.
  • Якщо на небі помітите багато зірок, то цьогоріч буде рясний врожай.
  • Якщо вранці побачите на траві росу, то влітку буде щедрий врожай.
  • Якщо почуєте вночі спів цвіркунів, то зима буде теплою.
  • Якщо на Івана Купала піде дощ, то варто очікувати потепління.
  • Якщо побачите змію, то очікуйте біди.
  • Якщо скупатися у водоймі, то русалки можуть затягнути вас на дно.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.