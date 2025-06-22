Що не можна робити на Івана Купала, щоб не притягнути біди й негаразди

У давнину ніч на Івана Купала вважалась магічною, тому українці багато ворожили та проводили різноманітні обряди. Водночас предки дотримувались особливих заборон, щоб не привабити біди й невдачі. Що не можна робити на Івана Купала – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити на Івана Купала
- Не варто спати у ніч на Івана Купала.
- Не слід підіймати гроші з підлоги.
- Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою.
- Не можна багато працювати.
- Не варто хлопцям і вагітним жінкам підходити до водойм.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.
- Не можна брати або позичати гроші в борг.
- Не слід думати про погане та бажати іншим зла.
- Не рекомендується ображати тварин.
- Не варто купатися у водоймах на Івана Купала.
Що не можна робити на Івана Купала / Фото Freepik
Народні прикмети на Івана Купала
- Якщо зранку почуєте сильний запах трави, то скоро піде дощ.
- Якщо на небі помітите багато зірок, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо вранці побачите на траві росу, то влітку буде щедрий врожай.
- Якщо почуєте вночі спів цвіркунів, то зима буде теплою.
- Якщо на Івана Купала піде дощ, то варто очікувати потепління.
- Якщо побачите змію, то очікуйте біди.
- Якщо скупатися у водоймі, то русалки можуть затягнути вас на дно.
Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.