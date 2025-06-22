Що не можна робити на Івана Купала, щоб не притягнути біди й негаразди

У давнину ніч на Івана Купала вважалась магічною, тому українці багато ворожили та проводили різноманітні обряди. Водночас предки дотримувались особливих заборон, щоб не привабити біди й невдачі. Що не можна робити на Івана Купала – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Івана Купала

Не варто спати у ніч на Івана Купала.

Не слід підіймати гроші з підлоги.

Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою.

Не можна багато працювати.

Не варто хлопцям і вагітним жінкам підходити до водойм.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.

Не можна брати або позичати гроші в борг.

Не слід думати про погане та бажати іншим зла.

Не рекомендується ображати тварин.

Не варто купатися у водоймах на Івана Купала.

Що не можна робити на Івана Купала / Фото Freepik

Народні прикмети на Івана Купала

Якщо зранку почуєте сильний запах трави, то скоро піде дощ.

Якщо на небі помітите багато зірок, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо вранці побачите на траві росу, то влітку буде щедрий врожай.

Якщо почуєте вночі спів цвіркунів, то зима буде теплою.

Якщо на Івана Купала піде дощ, то варто очікувати потепління.

Якщо побачите змію, то очікуйте біди.

Якщо скупатися у водоймі, то русалки можуть затягнути вас на дно.