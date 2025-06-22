Что нельзя делать на Ивана Купала, чтобы не привлечь беды и невзгоды

В древности ночь на Ивана Купала считалась магической, поэтому украинцы много гадали и проводили различные обряды. В то же время предки придерживались особых запретов, чтобы не привлечь беды и неудачи. Что нельзя делать на Ивана Купала – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать на Ивана Купала
- Не стоит спать в ночь на Ивана Купала.
- Не следует поднимать деньги с пола.
- Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой.
- Нельзя много работать.
- Не стоит парням и беременным женщинам подходить к водоемам.
- Не следует ссориться и спорить с родными.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.
- Нельзя брать или занимать деньги в долг.
- Не следует думать о плохом и желать другим зла.
- Не рекомендуется обижать животных.
- Не стоит купаться в водоемах на Ивана Купала.
Что нельзя делать на Ивана Купала / Фото Freepik
Народные приметы на Ивана Купала
- Если утром услышите сильный запах травы, то скоро пойдет дождь.
- Если на небе заметите много звезд, то в этом году будет обильный урожай.
- Если утром увидите на траве росу, то летом будет щедрый урожай.
- Если услышите ночью пение сверчков, то зима будет теплой.
- Если на Ивана Купала пойдет дождь, то стоит ожидать потепления.
- Если увидите змею, то ожидайте беды.
- Если искупаться в водоеме, то русалки могут затянуть вас на дно.
При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.