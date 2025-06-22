Что нельзя делать на Ивана Купала, чтобы не привлечь беды и невзгоды

В древности ночь на Ивана Купала считалась магической, поэтому украинцы много гадали и проводили различные обряды. В то же время предки придерживались особых запретов, чтобы не привлечь беды и неудачи. Что нельзя делать на Ивана Купала – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Ивана Купала

Не стоит спать в ночь на Ивана Купала.

Не следует поднимать деньги с пола.

Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой.

Нельзя много работать.

Не стоит парням и беременным женщинам подходить к водоемам.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.

Нельзя брать или занимать деньги в долг.

Не следует думать о плохом и желать другим зла.

Не рекомендуется обижать животных.

Не стоит купаться в водоемах на Ивана Купала.

Что нельзя делать на Ивана Купала / Фото Freepik

Народные приметы на Ивана Купала

Если утром услышите сильный запах травы, то скоро пойдет дождь.

Если на небе заметите много звезд, то в этом году будет обильный урожай.

Если утром увидите на траве росу, то летом будет щедрый урожай.

Если услышите ночью пение сверчков, то зима будет теплой.

Если на Ивана Купала пойдет дождь, то стоит ожидать потепления.

Если увидите змею, то ожидайте беды.

Если искупаться в водоеме, то русалки могут затянуть вас на дно.