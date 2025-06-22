Як створити вінок на Івана Купала: головні секрети й правила плетіння та список квітів

Щороку українці відзначають давнє та містичне свято Івана Купала. За новим календарем ця дата припадає на 23 червня. У цей день було заведено збирати трави, плести вінки та пускати їх по воді.

Як і стрибки через багаття, плетіння вінків також було головною традицією на Івана Купала. LifeStyle24 розповість, які секрети та правила плетіння, які квіти для цього використовують та як правильно пускати вінок по воді.

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Які квіти беруть для вінка

У давнину вірили, що вінок на Івана Купала має зв'язок з природою та особливий символ – він захищає від бід і приносить щастя. На ньому ворожили, щоб визначити, яка доля чекає на дівчину. Тому для вінка потрібно використовувати тільки природні матеріали.

Дівчата ретельно підбирали квіти, адже кожна рослина має своє значення. Наприклад, калина і безсмертник символізують здоров'я, любисток і мальви – любов, а волошка – красу й ніжність. Ось які квіти зазвичай використовували для плетіння:

Польові трави та квіти – незабудка, мак, волошка, мальва, ромашка, любисток, калина, барвінок, деревій, чорнобривці, безсмертник, хміль, калина, інші цілющі трави.

– незабудка, мак, волошка, мальва, ромашка, любисток, калина, барвінок, деревій, чорнобривці, безсмертник, хміль, калина, інші цілющі трави. Основа – для неї використовують гнучкі гілочки лози або верби.

Додамо, що у вінок не можна додавати вовчі ягоди, папороть чи дурман, бо вони привертають нечисту силу.

Найкраще збирати трави на світанку. У давнину вважалося, що в цей час рослини мають найбільшу силу. Для плетіння спершу брали основу, з якої створювали кільце й закріплювали кінці. Потім поступово додавали інші квіти й трави, обмотуючи стебло навколо основи, щоб вони міцно трималися.



Вінок на Івана Купала / Фото Freepik

Як пускати вінок по воді

Традиційно вінки по воді на Івана Купала пускали вночі з 23 на 24 червня (за старим календарем – з 6 на 7 липня) після гуляння біля багаття. Обряд символізує оновлення й очищення, вважалося, що він приносить удачу. Його можна було виконувати лише дівчатам, адже вінок як закрите коло уособлює жіночу енергію.

Коли дівчина сплела вінок, вона шукала чисту річку або озеро. Головне, щоб вода була спокійною.

Далі потрібно було підійти до берега та прикласти вінок до грудей. Можна прочитати молитву або загадати бажання.

На вінок також встановлювали свічку, а тоді ставили на воду та спостерігали.

Якщо вінок довго пливе й не тоне – значить він принесе щастя та здоров'я, а дівчина знайде своє кохання. Свічка горить довго й не згасає – то знак, що шлюб буде довгим і міцним. Вважалося, якщо вінок доплив до іншого берега, то пара для дівчини чекає її саме там. Та якщо вінок затонув біля берега, – це означає, що дівчина не знайде обранця до наступного року.



Як пускати вінок по воді / Фото Hyser

Такі традиції передавалися з покоління в покоління й символізували єднання з природою. Раніше ми розповідали, чому дівчата плели вінки на Івана Купала.