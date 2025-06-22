Как и прыжки через костер, плетение венков также было главной традицией на Ивана Купала. LifeStyle24 расскажет, какие секреты и правила плетения, какие цветы для этого используют и как правильно пускать венок по воде.

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Какие цветы берут для венка

В древности верили, что венок на Ивана Купала имеет связь с природой и особый символ – он защищает от бед и приносит счастье. На нем гадали, чтобы определить, какая судьба ждет девушку. Поэтому для венка нужно использовать только природные материалы.

Девушки тщательно подбирали цветы, ведь каждое растение имеет свое значение. Например, калина и бессмертник символизируют здоровье, любисток и мальвы – любовь, а василек – красоту и нежность. Вот какие цветы обычно использовали для плетения:

Полевые травы и цветы – незабудка, мак, василек, мальва, ромашка, любисток, калина, барвинок, тысячелистник, бархатцы, бессмертник, хмель, калина, другие целебные травы.

– незабудка, мак, василек, мальва, ромашка, любисток, калина, барвинок, тысячелистник, бархатцы, бессмертник, хмель, калина, другие целебные травы. Основа – для нее используют гибкие веточки лозы или ивы.

Добавим, что в венок нельзя добавлять волчьи ягоды, папоротник или дурман, потому что они привлекают нечистую силу.

Лучше всего собирать травы на рассвете. В древности считалось, что в это время растения имеют наибольшую силу. Для плетения сначала брали основу, из которой создавали кольцо и закрепляли концы. Затем постепенно добавляли другие цветы и травы, обматывая стебель вокруг основы, чтобы они крепко держались.



Венок на Ивана Купала / Фото Freepik

Как пускать венок по воде

Традиционно венки по воде на Ивана Купала пускали ночью с 23 на 24 июня (по старому календарю – с 6 на 7 июля) после гуляния у костра. Обряд символизирует обновление и очищение, считалось, что он приносит удачу. Его можно было выполнять только девушкам, ведь венок как закрытый круг олицетворяет женскую энергию.

Когда девушка сплела венок, она искала чистую реку или озеро. Главное, чтобы вода была спокойной.

Далее нужно было подойти к берегу и приложить венок к груди. Можно прочитать молитву или загадать желание.

На венок также устанавливали свечу, а потом ставили на воду и наблюдали.

Если венок долго плывет и не тонет – значит он принесет счастье и здоровье, а девушка найдет свою любовь. Свеча горит долго и не угасает – то знак, что брак будет долгим и крепким. Считалось, если венок доплыл до другого берега, то пара для девушки ждет ее именно там. Но если венок затонул у берега, – это означает, что девушка не найдет избранника до следующего года.



Как пускать венок по воде / Фото Hyser

Такие традиции передавались из поколения в поколение и символизировали единение с природой. Ранее мы рассказывали, почему девушки плели венки на Ивана Купала.