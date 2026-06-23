Найтепліші привітання зі святом Івана Купала 2026: щирі слова у прозі й віршах
Івана Купала – одне з найдавніших і найколоритніших свят, яке ми любимо за його особливу атмосферу. Це історія про єднання з природою, вогняні ритуали, дівочі гадання на воді та, звісно ж, легенду про міфічну квітку папороті, що цвіте лише мить і дарує багатство та щастя тому, хто її знайде.
З нагоди наближення цього свята редакція 24 Каналу зібрала красиві побажання до дня Івана Купала у картинках, прозі й віршах. Вони ідеально підійдуть як для короткого повідомлення, так і для особистого привітання найближчих людей.
Теж цікаво Як назвати дитину, яка народиться в липні 2026: календар днів ангела на другий місяць літа
Привітання зі святом Івана Купала 2026: картинки, проза й вірші
Івана Купала, свято чудове,
Вогнище палке, таємниче, казкове.
Хай щастя та радість вас обіймають,
І мрії всі ваші враз оживають.
***
Зі святом Купала вітаю щиро,
Бажаю здоров'я, добра й миру.
Нехай магія ночі серце зігріває,
І доля щаслива вас обіймає.
***
Вітаю з Івана Купала! Бажаю, щоб цей чарівний день наповнив ваше життя магією та світлом. Нехай здоров'я, щастя та кохання завжди будуть вашими вірними супутниками, а всі ваші мрії здійсняться!
***
Вітаю з Івана Купала! Нехай вогні цього чарівного дня принесуть вам тепло і світло, а магічна ніч подарує спокій і гармонію. Зичу вам здоров'я, радості та любові. Рідних та близьких, щоб всі біди оминали.
***
Зі святом Купала, магічна пора,
Нехай буде доля світла, ясна.
Здоров'я міцного і щастя без краю,
І радості в кожній миті бажаю.
***
Ніч Купала – час чарівний,
Хай він буде вам щасливий.
Здоров'я, кохання, удачі,
Нехай все буде у вашій владі!
***
Зі святом Івана Купала! Нехай цей день принесе вам радість, гармонію та добробут. Бажаю, щоб усі ваші бажання збулися, а вогнище Івана Купала зігрівало серце і душу!
***
Зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світлом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії здійснилися, а здоров'я та радість супроводжували тебе кожного дня.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.